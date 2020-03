Wir hatten das Spray von einer Freundin geborgt, die es in ihrer Handtasche dabeihatte. Nix Ungewöhnliches, fast alle Mädchen in meinem Freundeskreis besaßen Pfeffersprays. Sie gaben ihnen Sicherheit. Wir waren 15 und lebten in einer Kleinstadt im Schwarzwald.

Männer sind priviligiert. Sie verdienen mehr Geld, sind überproportional in Macht- und Führungspositionen vertreten, leisten weniger unbezahlte Arbeit (SPIEGEL). Ich weiß das, in meinem persönlichen Leben blieb das bisher aber eher abstrakt. Ich habe keine Führungsposition, keinen höheren Stundenlohn als Kolleginnen und keine Kinder, um die ich mich zu wenig kümmern könnte. Das Privileg des sorgenfreien Heimwegs begleitet mich dagegen direkt, seit Mädchen in meinem Alter anfingen, Pfefferspray in der Handtasche zu tragen.