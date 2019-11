Wenn hingegen alle auf der Welt ungefähr so lebten wie Menschen in Deutschland, wäre es um die Welt schlechter bestellt. Mit meinem Verbrauch (mittelgroße Wohnung in Hamburg, Fahrrad, eine große Urlaubsreise pro Jahr und etwa vier paar Schuhe) bräuchte es beispielsweise schon drei Erden – bei der Organisation "Global Footprint Network" kann sich das jeder für sein eigenes Leben berechnen lassen.

Wenn es also darum geht, die Zahl an Menschen zu reduzieren, um den Planeten zu retten, dann hätten weniger Menschen in Industrienationen den größten Einfluss auf die Rettung der Welt. Der Fernsehmoderator Markus Lanz fragte in einem Gespräch mit "Fridays for Future"- Aktivistin Luisa Neubauer neulich, was für ein "Menschenbild" hinter solchen Gedanken stecke, das "CO2 gegen Babys" aufrechne. (Utopia)

Die Sache ist: So lange es nicht um deutsche Babys geht, ist die Frage, wie sich die Weltbevölkerung reduzieren lässt, kein Tabu, sondern Standard. Was soll das dann für ein Menschenbild sein, das dahintersteckt?

Natürlich haben die Themen Bevölkerung und Klimakrise etwas miteinander zu tun. Die Ökonomin Kate Raworth hat dafür ein Modell entwickelt, das sie "Doughnut Economics" nennt: