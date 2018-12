Erlaubt bleiben soll auch "Nudity related to political or newsworthy speech" – also Femen-Aktivistinnen, die ihre mit Slogans beschmierten Brüste zeigen. Tumblr ignoriert damit nicht nur, dass Nacktheit selbst ein politisches Statement sein kann, wie etwa die Bewegung „Free The Nipple“ zeigt. Das Netzwerk entzieht genderqueeren und Trans*Menschen eine Plattform, auf der sie ihre Körper eben nicht ständig politisieren müssen, sondern einfach nur sein können, wie sie sind. Und bricht dadurch mit seinem Grundsatz – der sagt: