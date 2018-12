In der Türkei könnte die Medienvielfalt und kritische Berichterstattung noch mehr als bisher eingeschränkt werden. Mehrere Zeitungen und Sender einer Mediengruppe sollen an einen Konzern übergehen, der Recep Tayyip Erdogan nahe steht.

Bislang halbwegs unabhängige Medien stünden dann künftig unter der Kontrolle des türkischen Präsidenten.

In den vergangenen Jahren wurde die Pressefreiheit in der Türkei immer weiter eingeschränkt, Dutzende Journalisten sitzen in Haft. Kritiker befürchten nun noch drastischere Einschränkungen.