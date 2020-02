"Ich finde das Präsidialsystem sehr geeignet für die Türkei. Ich bin immer für starke Regierungen, die mit viel Spielraum erfolgreicher handeln können – damit bin ich auch für eine starke Türkei. Bei Koalitionen hingegen muss jede Partei Abstriche machen und ihre Wähler enttäuschen, die sie ja für ihr Programm gewählt haben.

In Deutschland finde ich den Posten des Bundespräsidenten überflüssig. Das Volk hat Angela Merkel gewählt, also sollte sie auch regieren können.

Dass die Türkei sich mit der Verfassungsänderung in eine Diktatur verwandeln würde, ist komplett falsch. Ich weiß, dass das Parlament gestärkt wird und habe in den 18 Punkten der Verfassungsänderung nichts gelesen, das einer Diktatur ähnelt. Kein diktatorisches System hält alle vier Jahre Wahlen ab, in denen die gleiche Person nur zweimal gewählt werden kann.

Politik ist hart und am Ende entscheidet das Volk und benotet die Politiker durch Wahlergebnisse. Und das türkische Volk ist fest davon überzeugt, dass Erdogan jeden so behandelt, wie er es verdient."

Cemre, 38, Friseurin aus Bielefeld

(Cemre möchte nicht erkannt werden. Deshalb haben wir den Namen geändert.)

"Ich habe mit 'Evet' gestimmt, weil ich will, dass der Terror in der Türkei endlich ein Ende hat. In einem Land, wo sich so viele Terroristen wie die PKK, PYD oder der IS aufhalten, halte ich persönlich die Todesstrafe für lebenswichtig.

In einem Land, wo so viele Menschen durch Terror sterben, müssen Journalisten deshalb ihre Aufgabe vernünftig ausüben und dürfen nicht Terrororganisationen dabei unterstützen, noch mehr Anschläge zu verüben. Viele Journalisten sitzen nicht in Haft, weil sie Journalisten sind, sondern weil sie Straftaten begangen haben.

Ich stehe hinter meinem Präsidenten und unterstütze ihn mit allen Mitteln – so wie 65 Millionen Türken auch. Ich befürchte nicht, dass sich die Türkei in eine Diktatur verwandeln könnte. Dafür haben wir hier zu lange für Demokratie gekämpft.

In anderen Ländern funktioniert ein Präsidialsystem ja auch, zum Beispiel in Frankreich. Erdogan ist ein demokratischer Mensch und würde sich selbst nie zum Diktator in der Türkei aufschwingen wollen."