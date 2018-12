4 Warum ist das wichtig?

In den vergangenen Jahren wurde die Pressefreiheit in der Türkei immer weiter eingeschränkt. Dutzende Journalisten sitzen in Haft, viele Redaktionen wurden aufgelöst, viele TV-Sender gesperrt.

Eine kritische Medienlandschaft gibt es kaum noch, übrig sind fast nur noch Sender und Zeitungen mit Nähe zu Erdogan.