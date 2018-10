Patrick K. ist nicht der erste Deutsche in türkischer Haft.

Das Verhältnis zwischen Berlin und Ankara ist nach einer Serie von Festnahmen deutscher Staatsbürgerinnen und Staatsbürger mehr als angespannt. Aus "politischen Gründen" sind derzeit fünf Deutsche in Haft.

Wie geht es jetzt weiter?

Anwalt Bilgi will das Urteil anfechten. Wie es mit Patrick K. weitergeht, wird wohl vor allem von den diplomatischen Bemühungen abhängen.



Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) besucht derzeit die Türkei. Er wollte auch die schwierige Menschenrechtslage in der Türkei ansprechen, sagte Altmaier am Donnerstag. Die Deutschen in türkischer Haft dürfte er dabei nicht aussparen.