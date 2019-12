Koç sieht in der Diskussion um Frauenrechte eine der größten Konfliktlinien in der türkischen Gesellschaft. Im vergangenen Jahr wurden in der Türkei laut der Organisation "We Will Stop Femicide" 440 Frauen Frauen von ihrem Vater oder einem Familienmitglied umgebracht. In diesem Jahr sollen allein im November 39 Frauen von Männern getötet worden sein.