Es kommen Katastrophen-Touris aus aller Welt.

Zwei Tage später treffe ich mich mit der Reisegruppe am Maidan, dem zentralen Platz in der Kiewer Innenstadt – dort, wo auch die Revolutionen von 2004 und 2014 ihren Anfang nahmen. Tschernobyl liegt etwa 100 Kilometer nördlich der ukrainischen Hauptstadt. Im Bus laufen alte Dokumentationsfilme über das Unglück.



Die Gruppe könnte unterschiedlicher nicht sein: Ein Tourist aus Uruguay ist dabei, der für ein paar gute Fotos gleich bei der ersten Station viele der Regeln bricht, die für die Tour gelten: Er fasst Gegenstände an, bleibt länger als erlaubt in einem der geräumten Gebäude und kriecht für Bilder aus der Froschperspektive über die radioaktiv verseuchte Erde. Als er in den Bus zurückkommt, klebt Sand an seinen Knien.

Ein Liebespaar aus Italien schießt Dutzende Selfies vor den Trümmern der verlassenen Orte. Die Katastrophenzone scheint für sie kaum mehr zu sein als eine weitere Kulisse für die Selbstinszenierung in den sozialen Netzwerken.