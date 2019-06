Was ist damals in Tschernobyl passiert?

Am 26. April 1986 kam es in dem ukrainischen Kernkraftwerk Tschernobyl zum bislang schlimmsten Atomunfall der Geschichte: In Block 4 des Kraftwerks kam es zu einer vollständigen Kernschmelze. Die daraus folgenden Explosionen stieß radioaktives Material in die Luft, das sich über weite Teile Europas verbreitete. (Landeszentrale für politische Bildung BaWü)

Am schlimmsten traf es die Region rund um das Kraftwerk. Tschernobyl selbst und die nahegelegene Stadt Pripyat sind bis heute nicht bewohnbar. Die Sowjetunion – zu der die Ukraine damals gehörte – versuchte, den Vorfall weitestgehend zu vertuschen. Nachrichten über das Ausmaß der Katastrophe drangen nur schwer an die Öffentlichkeit. In Schweden wurde zwei Tage nach dem atomaren Unfall erhöhte Strahlung gemessen – zu dem Zeitpunkt ahnten die westeuropäischen Staaten erstmals, dass in der abgeschotteten Sowjetunion ein Unglück geschehen sein musste.