Was ist passiert?

In Amerika wird an diesem Vormittag Donald Trump Präsident (bento). Schon bei seiner ersten Rede wird klar: Er macht Ernst. All seine absurden Wahlkampf-Versprechen will er offenbar wahr machen. Eine Mauer zu Mexiko will er bauen, ständig brüllt er "America First!"



Uns wird bewusst: Wir müssen was tun. Wir können was tun.

Die Tendenzen in Deutschland hatten wir schon eine Weile wahrgenommen. Wie sich AfD und andere Rechtspopulisten mit Hetzparolen Raum verschaffen. Wie sie ein Klima der Angst aufbauen vor Fremden, vor Flüchtlingen, vor dem Islam, vor Terror.

Hinter den Kulissen war das bei uns Thema: Woher kommt dieser Rechtspopulismus? Warum fühlen sich Menschen bei der AfD gut aufgehoben und sehen Fremdes als Gefahr?