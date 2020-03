Worum geht es?

Die Gemeinschaft hat sich in den Achtziger Jahren in Hessen von der Evangelisch-methodistischen Kirche gelöst und kann deswegen als Sekte bezeichnet werden. Heute gehören rund 20 Personen der Gemeinschaft an, sie leben größtenteils in Hanau. Viele Mitglieder arbeiten dort in einem Unternehmen, das einem der Gründer der Gemeinschaft gehört.