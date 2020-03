Warum verbietet die Ukraine den Film?

In "Tschiller off duty" reist Til Schweiger als Tatort-Kommissar Nick Tschiller einmal durch halb Europa, um den Entführer seiner Tochter zu finden. Dabei erhält er Hilfe von seinem Partner Yalcin Gümer (Fahri Yardim) – und zwischenzeitlich von einem Major des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB. Doch genau das darf in der Ukraine nicht gezeigt werden.

Denn wegen des Konflikts mit Russland sind in der Ukraine seit diesem Jahr alle Filme verboten, die den russischen Staat positiv darstellen. Meinungsfreiheit sieht anderes aus. Das Verbot gilt für alle Werke, die nach dem 1. August 1991 gedreht wurden. Russische Filme, die nach 2014 entstanden sind, dürfen grundsätzlich nicht gezeigt werden (FR). Der Vizechef der staatlichen Kinoagentur der Ukraine, Sergej Neretin, sagte dem Radiosender Westi dazu: