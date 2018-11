Die Polizei in Tschechien hat offenbar einen weitreichenden Tierschmuggler-Ring ausgehoben. Wie "The Guardian" berichtet, wurden in Prag Überreste von getöteten Tigern und Löwen entdeckt. Der Fund zeige, wie grausam Kriminelle Tiere quälen und töten, um an ihnen zu verdienen, so eine Polizistin.