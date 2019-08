Worum geht´s?

Im Januar wurde bekannt, dass VW Tierversuche an Affen in Auftrag gegeben hatte. In einem Testlabor in den USA sollen deshalb Affen stundenlang Abgase eines VW Beetle eingeatmet haben.

Der Autokonzern entschuldigte sich für die grausamen Tests und versprach, nie wieder Abgasversuche an Affen durchzuführen. Die Tierrechtsorganisation PETA schreibt auf ihrer Homepage, dass sie es bisher aber nicht geschafft hätte, VW dazu zu bringen, Tierversuche abzuschaffen.

Was wird geändert?

Jetzt gibt es einen Brief vom VW-Chef Herbert Diess an die Tierrechtsorganisation. Volkswagen wolle in Zukunft gar keine Tierversuche mehr durchführen, schreibt er. Außer Erkenntnisse aus Tierversuchen seien gesetzlich vorgeschrieben.

Die neue Regel will Volkswagen in seine Ethikrichtlinien aufnehmen.