Tierversuche stellen in Deutschland eine Ausnahme vom Tierschutzgesetz dar. Befürworter von Tierversuchen sehen in ihnen eine Notwendigkeit, um die Sicherheit von Medikamenten zu gewährleisten. So werden Affen, Hunde und Katzen Teil von Versuchsreihen, etwa in der Hirnforschung oder bei Giftigkeitstests. Die Standards der EU werden dabei in Deutschland nicht eingehalten, das kritisiert die zuständige EU-Kommission bereits seit Mitte 2018 und hat daher ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet (SPIEGEL).

Zwei Labore, in denen Tierversuche stattfanden, wurden von SOKO Tierschutz verdächtigt, Tiere zu quälen. Der Fall des LPT-Labors in Mienenbüttel bei Hamburg dauert aktuell an, hier sehen Experten Verstöße in der Haltung und Behandlung der Tiere. Dadurch seien auch die Ergebnisse der Studien gefährdet ("Fakt", Das Erste).