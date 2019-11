An so einem Anleger direkt am Saaleufer treffe ich Loui, 21. Es sei einer ihrer Lieblingsorte in Ziegenrück, nirgend könne man das Spiel des Wassers so schön beobachten. Ein Springbrunnen schießt kleine Fontänen in die Luft, am anderen Ufer gründeln ein paar graue Schwäne. Sie komme gerne nach der Arbeit hierher, um noch ein bisschen durchzuatmen, sagt Loui, wie jemand, der die kleinen Dinge im Leben wirklich wertschätzt.

Wie Marcel postet auch sie viele Heimatbilder auf Instagram, per Direktnachricht hat sie einem Treffen zugestimmt. Loui heißt eigentlich anders, aber hat nach dem Gespräch gebeten, den Namen zu anonymisieren.

Loui ist AfD-kritisch. Sie fürchtet Anfeindungen: "Man weiß ja, wie die Menschen sind", sagt sie.

Loui arbeitet in Ziegenrück als Altenpflegerin und hört gerne Country – "oder Metal, wenn ich mich abreagieren will." Sie wohnt noch bei ihren Eltern im nahegelegenen Krölpa. Von knapp 900 Zweitstimmen gingen dort 316 an die AfD, 245 an die Linkspartei, die Grünen wurden 18 Mal gewählt (Wahlergebnis Thüringen).