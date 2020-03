Eine gute Sache hatten die Ereignisse rund um die Kemmerich-Wahl: CDU und FDP sind in eine Krise geschlittert, beide haben bei der Wahl in Hamburg klar verloren. Das hat gezeigt, dass es nicht einfach hingenommen wird, wenn Parteien mit der AfD zusammen einen Ministerpräsidenten wählen.

Ich komme aus Brasilien und wohne seit sechs Jahren in Thüringen. Ich habe das Gefühl, dass die deutsche Gesellschaft in den letzten Jahren in einer Komfortzone steckte. Es ist alles in Ordnung, dann wählen wir halt weiter CDU.