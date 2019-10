Ich kannte den Spruch so nicht. Denn in meiner Heimatstadt Gera im Osten Thüringens lautete er: "Ex oder Jude." Ich hörte ihn bei Grillpartys in der Datsche, am Tresen des lokalen Irish Pub und in der Großraumdisko hinten im Industriegebiet.

Ich hatte ihn selbst nie gerufen. Aber in all den Jahren hat nie jemand den Mund aufgemacht, gesagt, dass das ein Problem ist. Und ich hatte einfach nie über den Spruch nachgedacht. Und das wiederum ist ein Problem, das bis ins Thüringen von heute strahlt – und zeigt, wie eine um die andere junge Generation dabei hilft, den Freistaat in ein braunes Nest zu verwandeln.