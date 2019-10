Die Wahl in Thüringen ist nun die Fortsetzung, "Ein Prozent" nennt es einen "andauernden Kampf".

Auf die Frage, ob und wie viele Unregelmäßigkeiten bei den bisherigen Wahlen tatsächlich entdeckt und aufgeklärt wurden, antwortet der Verein nur ausweichend.

"Ein Prozent" verweist auf seinen Live-Ticker zum vergangenen Wahltag. Dort wird jedoch nur ein Vorfall erwähnt, in der Ortschaft Metzelthin, bei dem angeblich ein Beobachter kurzzeitig beim Beobachten gehindert wurde.

Wir haben den lokalen Vertreter der Wahlbehörde angerufen. Er erinnert sich, dass am Abend jemand in das Wahllokal kam, "er war ortsfremd und sehr ungehalten". Die ehrenamtlichen Auszähler hätten es mit der Angst zu tun bekommen, nach einem kurzen klärendem Gespräch wurden ihm die Stimmzettel gezeigt. "Das war alles nicht so dramatisch, wie es die nun beschreiben."

Tatsächliche Verstöße wurden im "Live-Blog" den ganzen Tag über nicht gemeldet. Am Ende hieß es, man wolle nun "die Erfahrungen der unzähligen Wahlbeobachter" zusammentragen. Das geschah schon am Folgetag mit einem neuen Eintrag – der dann nur unkonkret von "Meldungen von verschwunden Wahlscheinen" berichtete.

Auch die Frage, wie viele Wahlbeobachter in Sachsen und Brandenburg aktiv waren, beantwortet "Ein Prozent“ unkonkret. Die Zahl lasse sich "nicht genau beziffern", im Newsletter seien mehr als 3000 Interessierte eingetragen. Am Wahltag habe es circa 820 "Kontaktanfragen" gegeben – etwa via Mail oder über ein Servicetelefon, das "Ein Prozent" eingerichtet hatte.

Philip Stein, der Sprecher von "Ein Prozent" behauptet bento gegenüber, seine Kampagne "zum Schutz der Demokratie" würde nur deshalb diffamiert, weil sie von rechts intiiert wurde. Sie hätte auch "zahlreiche Fälle grober Fehler und auch Wahlbetrug aufgedeckt". Allein: Es fehlen die Beweise.

Ist das glaubwürdig?

Thomas Wolf, Wahlleiter in Sachsen, sagt, die Wahl am 1. September sei problemlos abgelaufen. Zwar habe es vereinzelt vermeintliche Probleme gegeben, aber die konnten alle aufgeklärt werden. In einer Gemeinde habe die Wahlbeteiligung zum Beispiel bei 121 Prozent gelegen. Dahinter steckte aber kein Fall von Wahlbetrug, sondern es war dem Fakt geschuldet, dass die Gemeinde Briefwahlergebnisse der Nachbargemeinden mit ausgezählt hat. Dass "Ein Prozent" viele Akteure hatte, kann Wolf nicht bestätigen: