Aber es gibt auch die Vereinbarung, dass ein Kollege von der CDU nicht abstimmen darf, wenn jemand von den Grünen ausfällt, oder?

Ja, das beruht auf dem guten Willen der anderen Fraktionen und soll gleiche Verhältnisse schaffen. Das ist ganz nett, aber wird das Grundproblem nicht lösen. Diese Vereinbarung steht auch nirgendwo niedergeschrieben, weil es sicher gegen die Verfassung wäre. Und was ist, wenn ein Politiker richtig lange ausfällt, der Wahlkampf kommt und die Parteien, die ebenfalls auf eine Stimme verzichten sollen, nicht mehr mitmachen wollen?

Was machen Sie, wenn der Landtagspräsident auch in Zukunft damit droht, die Sitzungen zu unterbrechen, so lange Sie mit ihrem Sohn da sind?

Dann wäre ich daran schuld, dass der Landtag nicht tagen kann. Das kann es ja auch nicht sein. Wir brauchen eine andere Lösung und zwar schnell. In anderen Landtagen wie Bayern, Sachsen und Baden-Württemberg sowie im Bundestag dürfen Mütter ihre Babys auch mitbringen. Die ersten Kinder waren schon vor 20 Jahren in den Plenarsälen mit dabei. Ich verstehe nicht, warum das in Thüringen nicht geht. Und es geht mir nicht mal darum, mein Kind im Plenarsaal zu stillen. Das mache ich ohnehin im Büro, denn dafür brauche ich Ruhe.