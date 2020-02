bento: Die Julis in Hamburg haben kürzlich einen liberalen Antifaschismus gefordert. Nach der Wahl in Thüringen stellt sich fast zwangsläufig die Frage: Siehst du das auch so?

Philip Riegel: Ich weiß nicht, ob solche starken Worte uns weiterhelfen. Ich will nicht relativieren, was für ekelhaftes Zeug die Nazis gemacht haben. Aber es hilft uns nicht weiter, wenn wir uns so positionieren. Unser Programm ist doch eindeutig und spricht eigentlich für sich.

bento: Würdest du dich als Antifaschisten bezeichnen?

Philip Riegel: Ich bezeichne mich nicht als Antifaschisten. Ich bin einfach Liberaler.