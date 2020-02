Der Alltag in meiner Heimat Gera, in Eisenach oder Suhl fühlt sich anders an als in Berlin-Mitte oder Hamburg, vor allem fühlt er sich sehr weit weg an. Wenn man den Leuten zuhört, geht es um Schlaglöcher, geschlossene Arztpraxen, um Arbeitsplätze und fehlende Busrouten. "Die Ausländer" kommen später. So banal das klingt.

Reagiert hat die Bundespolitik dennoch vor allem auf den Rassismus. Verschärfung von Asylrecht, schnellere Abschiebungen, härteres Vorgehen gegen illegale Einwanderung, das waren die politischen Maßnahmen, mit denen sich die Parteien von sich selbst distanzierten – und hofften, der AfD ihre Wähler wieder abspenstig machen zu können.