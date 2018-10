Wie geht es jetzt weiter?

Am Mittwoch Vormittag meldete sich auch Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow per Twitter zu Wort: In einem Thread gab er an, die Umstände prüfen lassen zu wollen.

Es ist nicht das erste Mal in diesem Jahr in Thüringen, dass eine Abschiebung aus dem Krankenhaus durchgeführt werden sollte: Schon im Mai sollte eine Nigerianerin, die aufgrund einer Risikoschwangerschaft eingewiesen wurde, von den Behörden aus dem Krankenhaus abgeschoben werden. Auch diese Abschiebung konnte erst in letzter Sekunde von den Ärzten verhindert werden. (Bild)