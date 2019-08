Die Diskussion um Demokratie ist bei Adorno, anders als in vielen aktuellen Büchern über die "Neue Rechte", auch eine über den Kapitalismus und die Ungleichheit. Ist das, in Zeiten des fast ungebremsten Klimawandels und von "Wir können nicht alle aufnehmen", das Geheimnis des Adorno-Comebacks?

Wer heute jünger als 30 ist, wuchs mit Diskussionen über Krisen, Reformen und "Alternativlosigkeit" auf. Gleichzeitig heißt es, wir sollten Verantwortung übernehmen, ein sinnhaftes Leben führen und nachhaltig sein. Wie passt das alles zusammen? In den vergangenen Monaten zeigten Hunderttausende junge Menschen, dass es ihrer Meinung nach so nicht weitergehen kann, nicht weitergehen soll. Seenotrettung, Klimaschutz, Gleichberechtigung und Antirassismus – fast in allen politischen Diskussion mischen zur Zeit junge Menschen an zentralen Plätzen mit.