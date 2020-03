Fakten sind ein unbefriedigender Ratgeber. Sie stillen keine Gefühle. Stillen nicht meine Gefühle. Und gefühlt kommt mir die Gewalt dieser Tage bedrohlich nahe: Ein Amokläufer tötet in München neun Menschen, dann erschießt er sich selbst (bento I). Ein Syrer jagt bei einem Musikfest in Ansbach einen Sprengsatz in die Luft, verletzt zwölf Personen (bento II). Ein Flüchtling geht bei Würzburg mit der Axt auf Touristen los (bento III).

München ist der tragische Amoklauf eines Einzelnen und hat mit Terrorismus nichts zu tun. Bei Würzburg handelt es sich um islamistischen Anschlag – weil der Täter zuvor in einem Video mit seinem Küchenmesser rumfuchtelte. Und auch die Explosion in Ansbach soll einen islamistischen Hintergrund haben. Sehe ich mir die Täter an, dann sehe ich von der Welt verlassene Jungen, keine kaltblütige Terroristen.