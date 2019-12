Aber was wäre, wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Politikerinnen und Politiker ersetzten? Ist eine Technokratie besser als Demokratie?



Mit diesen Fragen beschäftigt sich der Politikwissenschaftler Frederic Hanusch. Der 34-Jährige arbeitet am Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam. Vor zwei Jahren hat er ein Buch zur Wirksamkeit von Klimapolitik in Demokratien veröffentlicht.



bento: Was hältst du von der Forderung, dass sich Forschende mehr in die Politik einmischen sollten?



Frederic Hanusch: Das ist ein legitimer Wunsch: Dass diejenigen, die Wissen produzieren, sich auch in die öffentliche Debatte einbringen. Forscherinnen und Forscher äußern sich ja bereits sehr viel in Medien und Fachjournalen. Gerade Klimawissenschaftlerinnen sagen schon seit langem ganz klar, wie es um das Klima steht und welche Handlungsspielräume es gibt. In den letzten Jahrzehnten hat das trotzdem nicht dazu geführt, dass das in politisches Handeln übersetzt wurde.