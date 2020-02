Wo sind die meisten dieser Firma angesiedelt?

Dort, wo es Unternehmern leicht gemacht wird, also in Ländern, in denen sie keine oder nur wenige Steuern auf Gewinne oder Gewerbe zahlen müssen. Solche Länder nennt man auch Steueroasen. Die Schweiz ist eine solche Oase, wird allerdings für Unternehmer zunehmend unattraktiv, schärferen Gesetzen und europaweiter Fahndung nach Steuersündern sei dank.

Karibik-Staaten wie die Bahamas oder die Cayman-Inseln versprechen hingegen Steuererleichterungen – und ein blindes Auge, wenn es um Rechtsfragen geht ( "FAZ" ). Die Firma Bradley Hackford, die sich als Dienstleister für "Finanzumsiedlungen" anbietet, nennt das jedoch nicht blindes Auge, sondern "physical and legal security". Ihre Top-10-Liste der Steueroasen für 2015 wird von Antigua und Barbuda angeführt, gefolgt von Großbritannien und Monaco ( Bradley Hackford ). Auf der schwarzen Liste der Europäische Union sind 14 aus 30 Steueroasen in der Karibik angesiedelt, darunter auch Panama (BBC).

Wie konnte all das so lange im Verborgenen bleiben?

Blieb es gar nicht, denn Enthüllungen über Steuersünder gibt es immer wieder . Und auch dass viele Karibik-Staaten als Steueroasen bekannt sind, ist kein Geheimnis ( "WirtschaftsWoche" ). Darüber hinaus hatte ein Whistleblower bereits vor etwa zwei Jahren interne Daten von "Mossack Fonseca" an deutsche Behörden verkauft, man hatte also auch diese spezielle Kanzlei schon länger auf dem Schirm ("SZ").

Was den jüngsten Leak so besonders macht, ist die große Datenmenge, die nun frei wurde – und dass die vielen Briefkastenfirmen alle mit der einen Anwaltskanzlei in Panama verknüpft sind.

Wie kam es zu den neuen Enthüllungen?

Anfang 2015 wendete sich eine anonyme Quelle an die "Süddeutsche Zeitung" und fragte, ob das Medienhaus Interesse an Daten habe. Anschließend übermittelte sie interne Dokumente der Kanzlei "Mossack Fonseca", die Kommunikation lief über einen verschlüsselten Chat.

Die Zeitung entschied, die Daten zusammen mit dem "International Consortium for Investigative Journalists" (ICIJ) auszuwerten. Am Ende arbeiteten etwa 400 Journalisten von mehr als 100 Medienorganisationen und aus etwa 80 Ländern an den "Panama Papers". Es war die bislang größte grenzüberschreitende Recherche überhaupt. ("SZ")