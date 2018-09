Streaming

"Game of Thrones" wurde bei den Emmys erneut zur besten Serie gekürt

Aber der Gewinner des Abends ist eine Comedyserie.

Am Montagabend wurden zum 70. Mal die Primetime Emmy Awards in Los Angeles verliehen – der wichtigste Fernsehpreis in den USA. Großer Sieger des Abends war die Comedyserie "The Marvelous Mrs. Maisel" mit insgesamt acht Auszeichnungen.