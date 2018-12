"Ich glaube, nur weil die Armee des IS besiegt ist, heißt das nicht, dass der IS besiegt ist. Der IS ist vor allem eine Ideologie, und viel gefährlicher als ihre Kämpfer ist ihr Geheimdienst. Der IS hat überall in Syrien Agenten, die für ihre Sache werben.

2010 wurde eine IS-Armee schon einmal völlig besiegt. Trotzdem waren sie in der Lage, eine neue aufzubauen. Wenn sich die USA nun zurückziehen, wird das also auf die Zukunft des IS null Auswirkungen haben.