Entsprechend wolle er den Krieg zwar nicht verschweigen, aber auch nicht in den Mittelpunkt rücken. In seinen Videos wird das sichtbar. Xavier bemüht sich, weder das Assad-Regime noch Rebellengruppen oder Islamisten zu bewerten, statt Influencer-typischer, überschwänglicher Szenen gibt es in seinen Videos eher Opa-hafte, ruhige Kameraschwenks.

Als der Syrienkrieg begann, war Xavier elf Jahre alt. Er sagt, er beschäftige sich erst richtig mit dem Krieg, seit er das erste Mal nach Damaskus kam. "Was mir die Menschen erzählten, war so schockierend, dass ich es kaum selbst in Worte fassen kann", sagt er. "Es gibt die, die mir stolz erzählen, wie oft sie angeschossen wurden. Und es gibt die, die lieber schweigen."

Als er in einem Video auf einem Aussichtspunkt nur wenige Kilometer vom immer noch umkämpften Idlib steht, sind in der Ferne Detonationen zu hören. Idlib ist die letzte noch von Rebellen und überwiegend Islamisten gehaltene Anti-Assad-Provinz. Russische und syrische Kampfflieger bombardieren dort trotz Waffenruhe auch Krankenhäuser und Schulen. Mehr als 235.000 Zivilisten sind in der Provinz eingeschlossen (Vereinte Nationen). Man merkt im Video, wie schwer es Xavier fällt, die Widersprüche zusammenzubekommen: fröhliche Syrer um ihn herum, der Hall des Todes nur wenige Kilometer weiter. "Die Leute sagten mir später, dass sei hier seit acht Jahren so", sagt Xavier, "entsprechend müsse man sich daran gewöhnen oder zugrunde gehen."