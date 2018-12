Es ist etwas in Bewegung gekommen in Südkorea. Frauen hinterfragen das rigide Schönheitsideal, das in dem Land gilt. Und zu dem gehört oft, dass Frauen im Job keine Brille tragen dürfen und perfekt geschminkt sein müssen. Kein Make-up zu tragen, werde gleichgesetzt mit "sich gehen lassen". So sagen es jene Koreanerinnen, die den gesellschaftlichen Druck öffentlich anprangern. Sie wollen sich aus der Erwartung befreien, immer schön und möglichst niedlich zu sein, wie eine "Blume" oder "Puppe".

Ihr Schlachtruf: