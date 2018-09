Viele schaffen den Absprung nicht und bleiben auf der Straße.

Besonders fällt das im Hamburger Stadtteil St. Pauli auf. Seit drei Jahren lebe ich dort und habe mich noch immer nicht an diese Bilder gewöhnt, an Abhängige, die in meinem Hauseingang Heroin spritzen und Crack rauchen. Viele Anwohner sehen weg. Ich kann das nicht, zu sehr erschüttert mich der Anblick.

Es gibt zwar Hilfsangebote, aber offensichtlich reichen die nicht aus, um die Situation spürbar zu verbessern. Und auch nicht alle, die Hilfe benötigen, können diese überhaupt in Anspruch nehmen.