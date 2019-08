Wie geht es jetzt für Stephan Weil weiter?

Möglicherweise regiert er nicht mehr lange. Denn in Niedersachsen stehen ohnehin Neuwahlen an, nachdem die Grünen-Abgeordnete Elke Twesten zur CDU gewechselt ist: Rot-Grün hat nun keine Mehrheit mehr, stattdessen würde es für ein schwarz-gelbes Bündnis reichen. Die CDU fordert bereits Weils Rücktritt, der lehnt bisher noch ab - und will offenbar am 24. September, dem Tag der Bundestagswahl, neu wählen lassen. (SPIEGEL ONLINE)