Dass dieser Widerspruch bislang kaum auffällt, ist verblüffend. Denn wenn es um die Rechtsstaatlichkeit in der Türkei, Minderheitenrechte in Russland, aber auch rassistische Polizeieinsätze in den USA geht, wissen die meisten Beobachtenden offenbar noch genau, was der Begriff "Rechtsstaat" eigentlich meint:

Gerichte, die unabhängig von politischen Wünschen und fair urteilen.

Politiker, die den Sicherheitsapparat nicht für ihre Zwecke instrumentalisieren.

Polizisten, die zurückhaltend und möglichst ohne Gewalt vorgehen.

Die genannten Länder rüsten ihre Sicherheitskräfte seit Jahren auf oder rutschen immer tiefer in die Autokratie. Wenn in Deutschland über den Rechtsstaat diskutiert wird, sollte es also um das Gegenteil gehen. Mehr Rechte für die Bürger, mehr Transparenz und vertrauensbildende Maßnahmen beispielsweise.

Doch um all das geht es in der #StarkerStaat-Kampagne der Union nicht. Stattdessen wird so getan, als gäbe es für den normalen Bürger eine wachsende Gefahr (was so einfach nicht stimmt), als bräuchte es ständig schärfere Gesetze und härtere Waffen. Schon jetzt zeigen Langzeit-Studien, dass Jura-Studenten immer härtere Urteile fällen wollen. Die "Lust auf Strafe" wächst auf allen Ebenen.

Mit dieser ständig steigenden Verschärfung der Diskussion wird der liberale Rechtsstaat aber nicht geschützt, sondern ausgehöhlt.



Diese Umdeutung des Rechtsstaat-Begriffs fördert höchstens den Populismus, nicht aber die demokratische Gesellschaft.

Denn ein Staat, der von seinen Bürgern immer stärkeren Gehorsam einfordert, sich gleichzeitig aber seiner eigenen Verantwortung nicht stellt, stärkt nicht das Vertrauen, sondern nur die Angst.