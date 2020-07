Der deutsche Pass hat trotzdem wenig daran geändert, dass die Öffentlichkeit mich noch immer nicht als Teil der Gesellschaft wahrnimmt. Bei verdachtsunabhängigen Personenkontrollen werde ich von weißen Polizisten immer wieder herausgefischt und mal auf arabisch, mal auf türkisch nach meinem Pass gefragt.

Die unerträgliche Diskrepanz zwischen Opfer- und Täternarrativen

Ich habe "unseren Freund und Helfer" selten in dieser Rolle kennengelernt. So ging es auch kürzlich meiner Schwester. Im Mai wurde sie auf offener Straße von einem weißen Mann angegriffen. Er drückte sie gegen die Wand und sagte, es sei Zeit, dass die AfD endlich das Land übernähme. "Ihr müsst weg," sagte er. Noch am selben Tag ging meine Schwester zur nächsten Polizeistation und schilderte der weißen Beamtin, was passiert war. Sie fragte völlig unbeeindruckt: "Und was soll ich da jetzt machen?" Meine Schwester erklärte, dass das doch ein rassistischer Übergriff war. Die Polizistin bestritt das und meinte: "So ausländisch sehen Sie gar nicht aus."

Statt den Vorfall ernst zu nehmen und meiner Schwester zu helfen, wurde die rassistische Tat geleugnet. Die Beamtin tat so, als könne nichts unternommen werden, als wäre es vollkommen absurd, dass meine Schwester überhaupt aufs Revier kommt. Das ist kein Einzelfall. Statistiken zu rechten Übergriffen sähen vermutlich sehr anders aus, wenn die Polizei öfter mit der nötigen Ernsthaftigkeit und Sensibilität an das Thema heranginge.

Viele Betroffene haben das Vertrauen in die Behörden verloren. Wir haben NSU nicht vergessen.

Der Fall rund um die geplanten "Stammbaumforschungen" in Stuttgart spricht in diesem Zusammenhang Bände, ob das Wort gefallen ist oder nicht.

Hier wird einmal mehr der Versuch unternommen, Kriminalität mit Migrationsbiografie in Verbindung zu bringen. Wenn "Biodeutsche" einer Straftat beschuldigt werden, dann hört man nichts von Kultur, Religion oder Hautfarbe als für Aufklärung und Prävention relevante Anhaltspunkte.

"Biodeutsche" und Deutsche mit dem ewigen Migrationshintergrund sind nicht gleich vor Staat und Behörden, von dem was Geflüchtete und Migranten hier tagtäglich an Ausschluss und Diskriminierung erleben, ganz zu schweigen. Die einen genießen das Privileg der Individualität und Unsichtbarkeit, während die anderen für den Rest ihres Lebens mit dem Stigma der Fremdheit zu kämpfen haben.

Woher ich wirklich komme

Seehofer täte gut daran, die geplante Rassismusstudie in der Polizei doch in Auftrag zu geben. Bis dahin kann die Stammbaumforschung der Stuttgarter Polizei erleichtert werden.

Auf Instagram gibt es einen Filter, der nennt sich "ethnicity estimate". Nach ganz bestimmt superobjektiven und überaus wissenschaftlichen Maßstäben wird hier die Zugehörigkeit prozentgenau ermittelt. Das geht schneller als deutschlandweit Landratsämter nach fremden Ahnen zu durchforsten.

Laut Insta-Filter bin ich zu fünfzig Prozent aschkenasischer Jude, vierzig Prozent Puerto-Ricaner und zehn Prozent Japaner. Zur Information, falls jemand wissen will, woher ich "wirklich" komme.