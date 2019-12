Unter den Verkäuferinnen und Verkäufern von Hinz und Kunzt gebe es ehemalige Richter, Ärztinnen, Polizisten, Erzieher – die meisten hätten eine Ausbildung, hatten mal einen Job.

Auf dem Weg durch die Stadt zeigt Chris den Besucherinnen eine andere Perspektive auf Hamburg: Er zeigt Schließfächer, in denen Obdachlose Wertsachen einschließen – denn ja, sie haben welche. Er weiß, dass manche Obdachlose Essensgutscheine für Wasserflaschen eintauschen, diese ausleeren und dann das Pfand zurückgeben. Dann haben sie Bargeld, über das sie frei verfügen können, etwa um Alkohol zu kaufen. Und Chris spricht über das Problem eines Privatlebens auf der Straße:

"Natürlich haben auch Obdachlose Lust auf Sex", sagt er, der seine Gruppe inzwischen vor das "Herz As" geführt hat, eine Anlaufstelle, in der Obdachlose duschen, essen und ruhen können. "In den meisten Einrichtungen gibt es Schlafräume, in denen Sex verboten ist. Wenn du auf der Straße beim Sex erwischt wirst, kostet dich das aber 200 Euro. Was machst du also?" fragt er und blickt in die ratlosen Gesichter seiner Teilnehmerinnen.

"Für 200 Euro könnte man sich auch ein Hotelzimmer nehmen", sagt Chris nüchtern. Man kann also riskieren, erwischt zu werden, oder man überlegt sich, ob man bereit ist, ein Hotelzimmer zu bezahlen.