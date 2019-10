Aber damit was passiert, muss sich jemand beim Staat zuständig fühlen. Wenn es um geschlechtsspezifische Gewalt geht, könnte man auf die Idee kommen, die Gleichstellungsministerien sind zuständig. Aber vielleicht auch das Gesundheitsministerium, wie ja im aktuellen Fall. Was ist mit Frauen mit Behinderung? Die sind überproportional oft von Gewalt betroffen. Die für Behinderung zuständigen Sozialministerien sagen: Das sollen die Frauenministerien machen, sie sollen Angebote finanzieren. Dort heißt es: Moment mal! Wir sind nicht für Behinderung zuständig!

bento: Wie löst man das Problem?

Katja Grieger: Wahrscheinlich nur durch mehr Aufmerksamkeit – damit sich Bund, Länder und Kommunen einig werden, wer wo Kosten trägt und wo wer für die Versorgung zuständig ist.

bento: Abgesehen von der medizinischen Versorgung: Wo macht es der Staat Betroffenen noch schwer?



Katja Grieger: Strafverfahren ziehen sich quälend lange hin. Wenn sich eine Frau entscheidet, eine Vergewaltigung zur Anzeige zu bringen, kann es sein, dass es Jahre bis zum Prozess dauert. Bis der Prozess vorbei ist, wird ihr von Expertinnen und Experten geraten, soll sie keine therapeutische Aufarbeitung anstreben – weil sonst ihre Aussage vor Gericht therapeutisch verfremdet sei, so der Vorwurf.

bento: Die Betroffene ist also nicht nur vor dem Gesetz allein, sondern währenddessen auch seelisch allein. Wenn Frauen bei dir um Rat bitten, was ist deren größte Sorge? Womit also kann der Staat am Ende wirklich weiterhelfen?

Katja Grieger: Frauen, die eine Vergewaltigung erfahren, haben ganz unterschiedliche Sorgen – manche können auch erst nach Jahren über die Erfahrung sprechen. Es braucht daher Anlaufstellen, die bedingungslos an der Seite der Betroffenen stehen, so wie wir. Und zwar in allem, was sie brauchen: Die eine Frau hat ihren Job aufgrund der psychischen Folgen der Gewalttat verloren? Dann kriegt sie Unterstützung bei der beruflichen Neuorientierung! Eine andere braucht Hilfe bei der Bewältigung ihrer Schlafstörungen? Dann kriegt sie die! Jede kriegt das, was für sie in dem Moment das ist, was sie braucht.