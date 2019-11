Sofort herrschte eisige Stille am Tisch. Ich schämte mich. Ich hatte nichts gegen schwule Männer, ich wusste es nicht besser. Das ist egal: Meine Wortwahl war homophob.



Noch heute senkt sich ein Stein in meinen Magen, wenn ich an den Moment denke. Soziale Ablehnung kann sich exakt so anfühlen wie körperlicher Schmerz. Eine Studie im "Medizinjournal für Schmerz" hat das gerade bestätigt: Beide Empfindungen nehmen dieselben Nervenbahnen. (PubMed)



Schamgefühl in solchen Situationen ist richtig.

Soziales Fehlverhalten muss wehtun – denn so lernen wir. So verstehen wir mit drei Jahren, in sozialen Situationen keine Pipi-Kaka-Witze zu machen. So lernen wir mit fünf, nicht zu lügen und mit sieben, den Mathe-Lehrer nicht zu duzen.