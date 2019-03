Detmers betonte in der Pressemitteilung zum Preis, die Auszeichnung ginge immer an "moderne Männer, die sich als Väter mit großem Engagement für ihre Kinder einsetzen und ihrer Partnerin den Rücken freihalten, damit diese in ihrem Beruf vorankommen kann".

Auch Insa Thiele-Eich, jetzt Frau eines "Spitzenvaters", hat sich zu der Diskussion geäußert.

Sie schrieb auf Twitter, ihre erste Reaktion beim Lesen des Preistitels sei "Irritation" gewesen – "Aber wir haben uns mit den Inhalten des Preises auseinandergesetzt und uns das beide SEHR GUT überlegt. Weil wir die Werte die dieser Preis verkörpert nämlich beide vertreten & VERBREITEN wollen", so die Astronautin.