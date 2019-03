Ist er Europa? Aber wofür steht das Feuer – die Uploadfilter? Den griechischen Staatshaushalt? Für den Weltfrieden? Verbrennt er sich auch nicht die Finger? Wir erfahren es nicht. Stattdessen schlägt die körperlose Stimme ein paar Dinge vor, die Europa sein könnte:



"Ein Wirtschaftsraum? Eine Freihandelszone?"



Stimmt, klar, all das ist Europa. Schließlich ist die EU ja auch mal aus der "Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft" hervorgegangen. Dass die EU in ihrer heutigen Form zusammengekommen ist, ist noch gar nicht so lange her: 2009, mit dem Vertrag von Lissabon. Wie konnten wir das verg...