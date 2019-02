Aber wie beeinträchtigen die Sanktionen das Leben von Betroffenen?

Wir haben mit drei jungen Hartz IV-Empfängerinnen gesprochen. Alle sagen, sie wurden von ihren jeweiligen Behörden abgestraft. Ob und in welcher Form das passierte, können wir nicht unabhängig überprüfen.

Clara*, 23, aus Bremen

Ich beziehe seit zweieinhalb Jahren Hartz IV und bin in dieser Zeit zwei Mal sanktioniert worden. Einmal wurden mir 20 Prozent der Unterstützung gestrichen, ein anderes Mal wurde mir sogar der komplette Hartz IV-Satz versagt.

Ich war damals frisch getrennt, bin in eine neue Wohnung gezogen und habe eine Ausbildung als Fachlageristin begonnen. Bis ich an einem Tag einen Brief erhielt, mit der Mitteilung, meine Leistungen würden eingestellt werden. Den Grund kenne ich bis heute nicht.