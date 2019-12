Klar, viele in der SPD haben sich für die beiden eingesetzt, aber wir Jusos haben die größte Kampagne aufgestellt. Es ist schön zu sehen, dass auch wir Jungen in der Partei Einfluss haben. Als es zuletzt darum ging, ob wir als SPD in die GroKo sollen, war uns das ja nicht gelungen.

Ob nun Saskia und Nowabo uns aus der GroKo führen, muss der Parteitag zeigen. Ich selbst bin unbedingt dafür, verstehe aber, dass viele Stimmen in der SPD in Einklang gebracht werden müssen. Ich traue dem neuen Vorstand zu, dass er das schafft. Beide sind keine crazy linken Quereinsteiger, sondern etablierte Politiker mit vielen Jahren Erfahrung.

Ihre wichtigste Aufgabe wird sein, der SPD ein neues Profil zu verschaffen. Sie sollten alle Flügel wahrnehmen, aber nicht zu sehr auf jeden eingehen, sonst wird unsere Partei irgendwann total beliebig.