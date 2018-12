Ganz umsonst war der Vorstoß der FDP jedoch nicht – denn er hat Bewegung in die Regierung gebracht.

Weil der Streit um 219a schon länger geht und auch die SPD endlich eine Lösung will, hatten sich Ministerinnen und Minister aus der Regierung am Mittwoch endlich an einen Tisch gesetzt, um eine eigene Lösung zu finden.

Es gibt noch kein neues Gesetz und keine endgültige Einigung, aber immerhin einen ausgearbeiteten Kompromiss. CDU/CSU und SPD sind sich einig, dass es neutrale Informationen über Abtreibungen geben solle – die Frage ist nur, wer sie wo anbieten darf.

Mit Material von dpa

