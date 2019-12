Glaubst du, dass Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans das ändern können?

Die beiden kommen von außen und sind unabhängig von alten Seilschaften. Deshalb glaube ich schon, dass sie nicht in solchen Zwängen stecken wie ihre Vorgänger. Der Mitgliederentscheid hat gezeigt, dass sie eine eigene Mehrheit in der Partei haben. Dagegen kann man sich nicht so leicht stellen, hoffe ich.

Was muss die SPD künftig anders machen?

Wir dürfen nicht mehr nach allem greifen, was vermeintlich etwas Zustimmung bringt oder wie ein guter Kompromiss aussieht. Ich glaube, der bisherigen Parteispitze war oft nicht bewusst, was sie da beschließt. Das Geordnete-Rückkehr-Gesetz ist so ein Beispiel. Unsere Spitze dachte wohl, das sei ein guter Deal. Dabei entwürdigt es Menschen und macht alles noch schlimmer.