...studiert in Bonn Mathematik und Volkswirtschaft. An der SPD begeistert ihn, dass dort Menschen mit ganz unterschiedlichen Biografien, aus verschiedenen gesellschaftlichen Schichten und kulturellen Hintergründen zusammenkommen. Er will Gerechtigkeit und eine linkere Partei, die nicht immer näher an CDU und CSU heranrückt. Mietpreisbremse und Mindestlohn hörten sich für Max hoffnungsvoll an – aber "zur wirklichen Lösung von sozialen Verwerfungen sind sie unwirksam", sagt er. Max will daran arbeiten, es besser zu machen.