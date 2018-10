Was ist passiert?

Kurz nach ihrer Wahl zur "Miss Columbia" kritisierte Morales die Wahl von Angela Ponce zur "Miss España". Ponce ist ein Transgender-Model, sie wurde erst im Juli zur Vertreterin Spaniens bei dem Schönheitswettbewerb gewählt.

"Ich denke, dass Schönheitswettbewerbe wie 'Miss Universe' für Frauen sind, die als Frauen geboren wurden", sagte Morales im kolumbianischen Fernsehen. Dass Ponce Transgender sei, könne ein Nachteil für die Spanierin sein – man müsse sie respektieren aber ihre Teilnahme nicht befürworten, sagte Morales. (El País)

Wer ist Valeria Morales?

Valeria Morales Delgado ist Studentin am Broward College in Florida. Als "Miss Colombia" wolle sie sich laut eigener Aussage für Frauen, Einwandererinnen, Einwanderer und Kinder einsetzen (El Heraldo). Einige Stunden nach ihrem Interview ruderte Morales bereits zurück. "Wenn sie von 'Miss Universe' akzeptiert wird, werde ich sie auch mit Liebe und Respekt akzeptieren", sagte sie in einem weiteren Interview.