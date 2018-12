Der Mann, dem sie versprochen wurde, fand sie aber auch in der Ferne. Drohte, er werde sie zurückholen oder jemanden schicken, der ihr etwas antue, so erzählt es Gomis. Die Angst trieb sie weiter an, in die Flucht, fort vom afrikanischen Kontinent, nach Europa.

"Ich brauche nur Schutz", sagt sie. Und nur in Europa sei sie sicher.

Warum in diesem Jahr Gomis und so viele andere Menschen wie noch nie die Überfahrt von Marokko in den Süden Spaniens wagen, wissen auch Experten nicht mit Sicherheit.

Fest steht: Marokko war schon immer eine billige und vergleichsweise sichere Option, um nach Europa zu kommen. Hinzu kommt, dass sich inzwischen rumgesprochen hat, dass in Libyen Folter und Sklavenhandel drohen, und dass Italiens Innenminister Matteo Salvini die Häfen seines Landes dicht macht.