bento: Aber es ist doch normal, dass Eltern wollen, dass es ihren Kindern finanziell gut geht?

Greta: Natürlich wollen Eltern, dass ihre Kinder es später einfach haben. Dazu gehört auch ein sicheres Einkommen, sodass man keine Geldsorgen hat. Aber "Reichtum" alleine liegt nicht am Abschluss oder am Einkommen. Wenn man jedes Wochenende sein Geld in Clubs oder beim Shoppen lässt, ist es egal, ob am Anfang des Monats 2000€ oder 5000€ überwiesen werden. Für mich reichen die 2000€, die ich in meinem sicheren Job quasi stressfrei verdiene. Ich denke nicht, dass es sich für mich gelohnt hätte, zu studieren. Und hätte ich Kinder, wäre ich froh, wenn sie einfach das machen, was ihnen persönlich am meisten bringt. Egal ob Student oder Azubi.

Linda: Ich denke, dass gerade Arbeitereltern wollen, dass es ihren Kinder irgendwann mal finanziell besser geht als ihnen selbst. Allerdings glaube ich nicht, dass man das unbedingt mit einem Studium erreichen muss. Es geht meiner Meinung nach auch mit einer Ausbildung.

bento: Abgesehen von euren Eltern: Wie läuft es heute in eurem Umfeld?

Linda: Die Leute an der Uni sind manchmal verwundert, wenn sie hören, dass meine Eltern nicht studiert haben und mich finanziell nicht unterstützen. Daran sehe ich, dass sie Vorurteile haben, weil sie denken, dass man ohne Akademiker-Eltern nicht studieren kann. Ich finde das manchmal unfair. Meine ganzen Life-Skills, wie Kochen oder Handwerkeln, habe ich von meinen Eltern gelernt. Ich frage mich manchmal, was man von Eltern lernt, die studiert haben, außer, dass sie einem in der Schule helfen können.

Greta: Mein Vater kann auch sehr gut handwerkeln und hat viel an unserem damaligen Haus gebaut.

Linda: Da sieht man mal wieder: Jeder hat Vorurteile.

Greta: Na ja, meine Mutter war aber anders. Sie hat mir schon vor der Schule Lesen und Schreiben beigebracht und ihr war es sehr wichtig, dass ich Fremdsprachen beherrsche und sehr gute Noten habe. Einmal hatte ich eine Eins Minus und meine Mutter hat mich angemeckert. Danach musste ich meine Hausaufgaben am Esstisch vor ihr machen.

bento: In der Soziologie spricht man von "Distinktion", wenn Gruppen sich von einander abgrenzen, ob bewusst oder unbewusst. Sind euch solche Abgrenzungsmechanismen auch schon aufgefallen?

Greta: Meine Eltern haben sehr darauf geachtet, mit wem ich befreundet bin. Sie wollten zum Beispiel nicht, dass ich mich mit Kindern treffe, die schon geraucht oder Alkohol getrunken haben, und einmal wollten sie sogar, dass ich mich mit einem Sohn ihrer Freunde anfreunde und vielleicht sogar eine Beziehung eingehe. Er kam aus einer reichen Familie.

bento: Was haltet ihr von Begriffen wie "Aufsteiger" und "Absteiger"?

Greta: Ich finde die Begriffe sehr verletzend. Meine Eltern verstehen nicht, dass es mir mit der Ausbildung viel besser geht: Ich habe genug Geld für mich, habe noch Freizeit und wenig Stress. Ich definiere meine Lebensqualität nicht allein durch das Geld. Ich glaube, jemand, der einen sehr gut bezahlten Job hat, hat auch mehr Stress.

Linda: Ich finde die Begriffe ebenfalls sehr verletzend, weil es ein schlechtes Bild auf meine Eltern wirft. Nach dem Motto: "Deine Eltern haben es nicht geschafft." Das finde ich schwachsinnig, weil ich nicht besser bin als meine Eltern, nur weil ich studiere. Ich glaube, meine Eltern hätten auch studiert, wenn sie dazu die Chance gehabt hätten.

Greta: Jeder sollte das machen können, worin er gut ist. Ich stehe voll hinter meiner Entscheidung eine Ausbildung zu machen – auch wenn meine Eltern das anders sehen.