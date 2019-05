Bisher waren es nur kleine Stürme, die an mir vorbeizogen. Aber was, wenn es eines Tages so läuft wie bei Madeleine Daria Alizadeh alias dariadaria, einer Influencerin, die sich für Nachhaltigkeit einsetzt? Die hatte sich in einer Insta Story "pro choice", also für das Recht zur Abtreibung geäußert – aber sich nach Meinung vieler nicht deutlich genug, nicht krass genug positioniert. Und dann schrieb sie auch noch, dass es sich beim Thema Abtreibung um eine Meinung handle. Der Shitstorm war geboren. Ist die Empörungsmaschine einmal angeschmissen, läuft und läuft und läuft sie.

Shitstorms sind nichts Neues, Firmen und Marken hatten sie, Politikerinnen und Politiker hatten sie, Stars hatten sie.

Aber plötzlich überrollen sie eben auch Personen, die nicht ständig von TV-Kameras und Klatschmagazinen umgeben sind. Ein kleiner Account mit weniger als 1000 Followern kann heute schon am Morgen einen Sturm auslösen, der am Abend bereits in den Leitmedien gelandet ist.